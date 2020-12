Narva haigla poliitiliselt tähtsat rolli kinnitab taas kord tõsiasi, et SA Narva Haigla nõukogu seitsmest liikmest viis on Narva linnavolikogu liikmed, mitte erialalt meedikud, ning vaid üks neist on Tartu ülikooli kliinikumi arst Urmas Siigur. Asutuse nõukogu juhib Narva volikogus 2018. aastast 2020. aasta novembrini võimufraktsiooniks olnud Kodulinn Narva liider Irina Janovitš. Nõukogu seitsmes liige oli Aleksei Jevgrafov ise, kes pääses sinna Narva linnapea olles.