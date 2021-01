"Hariduskopteri nimi sümboliseerib midagi, mis on üle tavapäraste võimaluste. Just seda me hariduselt ju ootamegi. Väljakutseid, pingutust, et hiljem kogeda eduelamust," arutleb haridusklastri, uue nimega hariduskopteri juht Kerda Eiert.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik