Ida-Virumaa elanikud helistavad hädaabinumbrile kõige sagedamini

"Kui 2019. aasta kokkuvõtet tehes saime tõdeda, et sündmuste arv, kus inimesed on vajanud politsei, päästjate või kiirabi abi, on langenud, siis eelmisel aastal puhkenud koroonaviirus tõstis Ida-Virumaal jällegi sündmuste arvu," ütles häirekeskuse ida keskuse juht Janek Murakas.