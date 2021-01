Eelmise aasta lõpus kirjutas Põhjarannik, et muusikaväljak on segaduse tõttu, kes seda talvel hooldama peaks, muutunud justkui liuväljaks, kus püstijäämine on kunst. Nüüd on vallavõimud otsustanud rajadagi sinna liuvälja.

Vallavalitsuse majandusspetsialisti Aivo Tamme sõnul on muusikaväljak liuvälja jaoks hea koht. "See on valgustatud. Seal on olemas pingid, kus saab uiske jalga panna. Lisaks võib kõrval asuvast Pargi keskusest kohvi või teed osta," rääkis ta, lisades, et väljaku ehitaja kinnitas, et sinna liuvälja rajamine ei kahjusta kuidagi kivisillutist.