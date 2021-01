Kersti Kract kogus EKRE esinumbrina 2019. aasta riigikogu valimistel Ida-Virumaa ringkonnas 373 häält, kuid ei pääsenud riigikogusse, kuna tema erakonnakaaslane Riho Breivel oli temast tunduvalt edukam, saades 979 häält. Pärast valitsuse moodustamist võttis praegune EKRE esimees rahandusminister Martin Helme ta oma nõunikuks. Helme teatas täna, et on töösuhte Krachiga peatanud.

Enne valimisi Põhjarannikule antud intervjuus heitis Kersti Kracht prokuratuurile ette vähest kompetentsi ja kallutatust. "Ükskõik, mida meie prokuratuur algatab, ei võta ma ühtegi asja puhta kullana. Sest ma tean ju, kui palju on fabritseeringuid ja õngitsemisi, kuidas kuulatakse telefonikõnesid pealt. Nagu teate, oleme Põhja- ja Baltimaades maailmas telefonikõnede pealtkuulamiselt "edukaim" riik," rääkis ta. "Praktika on selline: näiteks algatatakse kriminaalasi rahapesu paragrahvi põhjal. Siis kuulatakse inimest kaks aastat pealt. Rahapesu paragrahv langeb ära, sest alust ei ole, aga sealt õngitsetakse midagi muud välja. Ja saadakse midagi sellist, milleks muidu pealtkuulamise luba ei antaks. See on selline väga pahatahtlik tegevus."

Ta rääkis samas intervjuus ka õiguskaitseorganite kallutatusest. "On olemas mingid inimesed, kes on teinud teeneid mingitele erakondadele. Näiteks annetanud raha. Keegi tahab algatada kriminaalasja. On mitmeid näiteid, kus kogu aeg öeldakse [kriminaalasja algatamise avalduse peale prokuratuurist], et alust ei ole, samas aga näed, et teised samalaadsed asjad lähevad läbi," rääkis ta kaks aastat tagasi.