Pansionaadi omanik kolme hukkunuga põlengust: "See on täielik müsteerium!"

Häirekeskus sai teate tulekahjust 12. jaanuari õhtul kell 22.16. Kui algul teatati, et põleng on Aa hooldekodus, siis tegelikult juhtus õnnetus umbes pool kilomeetrit eemal asuvas 2010. aastal avatud Männiku pansionaadis.

Kolm inimest hukkus

Kui esimesed päästjad sündmuskohale jõudsid, nägid nad, et osa pansionaadi asukatest on omal jõul põlevast majast välja saanud, kuid mitte kõik. "Kohe alustati inimeste evakueerimist. Hooldekodud on selles mõttes keerulisemad, et seal on ka voodihaigeid, keda on raskem välja tuua," rääkis Kuznetsov.