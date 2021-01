"Inimesed töötavad distantsilt, juhid seavad kollektiividele ülesandeid ning teenindav personal on samuti tööga hõivatud − kogu aeg on midagi teha. Huviringide tegevus jätkub veebis, mis on mõnikord raskemgi kui klassiruumis. Olen nõus, et kultuuriasutused ei teeni kinni olles ise mitte midagi, ent samas nad ei kuluta ka midagi: ürituste korraldamiseks kulutusi ei tehta, väljasõite ei toimu, võistluste tarvis pole vaja auhindu osta jne. Haldusressursid on linnaeelarves olemas, tänu sellele saame praegu hakkama. Seni pole mulle tulnud ühtegi teadet, et keegi oleks haigeks jäänud, ning me loodame, et saame varsti siiski tavaelu juurde naasta. Muuseumide ja näituste külastamine on juba lubatud ning neid on kõigis meie majades."