Korduvad elektrikatkestused viisid Alutagusel pumplad ja katlamajad rivist välja

"Ehmatas see, et Iisaku, Mäetaguse ja Illuka piirkond olid korraga maas, kõik süsteemid seiskusid − sellist olukorda pole varem ette tulnud," rääkis OÜ Alutaguse Haldus juhatuse liige Valentina Rego, et häiresõnumid tulid igalt poolt.