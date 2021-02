Noortekeskus kutsub lumekujude võistlusest osa võtma

"Kuid on üks teine probleem: pandeemia tõttu on rahvarohked üritused keelatud, seetõttu toimub tänavune võistlus uues formaadis," selgitas ta. "Lumeskulptuure võib nii iseenda kui ka möödujate rõõmustamiseks luua igal ajal ja kõikjal: hoovis, pargis ja kus tahes mujal. Eesti ilmaga eriti arvestada ei saa, kuid loodame siiski, et lumi veel ära ei sula ja linnarahval õnnestub oma ideed ellu viia. Peamine on teha oma loomingust foto ja saata see 20. veebruariks e-posti aadressil noorsoo@kjnk.ee. Korraldame virtuaalse näituse ning finalistid selguvad laikide arvu järgi."