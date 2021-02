Selles majas on 44 korterit, inimesed elavad neist pooltes. Pärast keskkütte väljalülitamist rohkem kui kümme aastat tagasi paigaldasid majja jäänud elanikud oma korteritesse gaasikatlad ja soojendavad end gaasküttega.

"Muidugi on selliste pakaseliste ilmadega nagu praegu korteris külm, ehkki katel töötab kogu päeva ja gaasiarve on üsna kopsakas," ütleb pensionär Tamara Telenkova. "Ma elan esimesel korrusel ning trepikoda ja tühje kortereid ei köeta. Kõik see annab muidugi tunda ning temperatuur korteris pole praegu kõrgem kui 15 kraadi."