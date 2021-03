Narva põlevkivijaamad on kahe aastaga vähendanud süsinikuheitmeid kolm korda. FOTO: Matti Kämärä / Kuvatõmmis

Kui poliitikute seas on üks populaarne kõneteema tulevane üleminek rohelisele energiale, siis tegelikult on see Eestis valdavas osas juba tehtud − Ida-Virumaal kaotatud tuhandete töökohtade hinnaga.