"Muidugi olen ma ümberkolimisega nõus," ütleb Valentina, kes elab selles Vahtra tänava majas koos kahe lapsega. "Sel majal pole tulevikku. Hea, et on selline projekt. Meil pole võimalik teist korterit ise osta ega enda oma ka maha müüa − maja on oma väärtuse kaotanud. Tänavalt on seda ebameeldiv vaadatagi. Aga kunagi oli see ju hea maja − ja ma olen siin elanud 18 aastat."

Külma majja jäid talveks vaid vanurid, kel polnud kuhugi minna

2011. aasta veebruar. Kohtla-Järvel Vahtra 10 asuvas, võlgade tõttu kütteta jäetud 44 korteriga majas on välja kujunenud hädaolukord. Maja on pakasega külma jäetud, ometigi elavad seal inimesed, pealegi enamjaolt eakad.

Korteriühistu juhatuse esimehe sõnul on enamik nende maja elanikke talveks kusagile ära läinud ning majja on elama jäänud vaid 17 inimest. Nad pole sealt lahkunud kahel põhjusel: neil kas pole kusagile minna või kardavad nad oma korteritest ära minna, kuna mahajäetud eluruumidesse murtakse sisse ja viiakse sealt minema kõik, mis võimalik − isegi radiaatorid lõigatakse maha. Nii on juhtunud juba kuue korteriga.

Maja jäeti kütteta aastate jooksul kogunenud võlgade ja muu hulgas ka selle tõttu, et 44 korterist 11 on juba pikka aega sundmüügis, aga ostjaid neile ei leita. See muudab võla tasumise väga keeruliseks. Ka nendest korteritest osa on tühjaks varastatud.

2012. aasta november. Maja üritas võlgadest vabaneda ning saigi sellega hakkama. 4800 eurost, mis VKG Soojusele võlgu oldi, jäi tasumata 841. "Võlga kustutati selle raha arvelt, mis oli kogutud maja haldamiseks. Inimesed tahtsid sooja saada," rääkis majahaldur. "Küttesüsteem ja veevärk, mis soojuskatkestuse ajal samuti kannatada olid saanud, remonditi ära oma jõududega. Läbi viidi survekatse ja VKG Soojus lubas sooja anda, kinnitades, et ettevõte on valmis KÜga Vahtra 10 soojuse ostu-müügilepingu sõlmima.