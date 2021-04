Kolmapäeval saabus Eestisse üks senini suuremaid vaktsiinikoguseid: 45 600 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini Vaxzevria. Osa sellest tarnest suunatakse teise vaktsiinidoosi katteks nendele inimestele, kes said esimese vaktsiinisüsti veebruari keskpaigas. 9000 vaktsiinidoosi suunatakse perearstidele oma nimistu riskirühma inimeste vaktsineerimiseks uuel, 5. aprilliga algaval nädalal.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et need perearstikeskused, mis ei ole digiregistratuuriga liitunud, kutsuvad endiselt oma nimistu patsiente vaktsineerima telefoni teel. Digiregistratuuriga liitunud tervishoiuasutused, sealhulgas haiglad ja eratervishoiuteenuse osutajad, panevad vabad vaktsineerimisajad üles digiregistratuuri. Raviasutused avavad ka telefoninumbrid, mille kaudu saab samuti vaktsineerimisaegu broneerida.

Ida-Viru keskhaigla kõnekeskuse telefon on 331 1133. Kõnekeskus töötab tööpäeviti kella 8-18.

Tervisekeskuse Corrigo telefon tööpäeviti kella 8-16.30 on 333 1100 ning nädalavahetusel ning riigipühadel 5389 3520.

S Silmarõõm telefon on 638 0003.

Vaktsineerimisaja broneerimise võimalus on digiregistratuuris avatud kõigile 1956. aastal ja varem sündinud inimestele ning 1961. aastal ja varem sündinud riskirühma kuuluvatele inimestele. Inimene saab ise kontrollida enda riskirühma kuulumist patsiendiportaalis digilugu.ee. Sellekohane teavitus on lisatud patsiendiportaali avalehel vasakusse serva. COVID-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on arvatud COVID-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel.