Turismiettevõtjatele on koroonameetmete vabamaks laskmine pigem kosmeetilist laadi. Nagu ka laupäevasest Põhjarannikust lugeda sai ("Turismiettevõtjad: need koroonaleevendused meid suurt ei aita", Põhjarannik, 24. aprill), ei rutta suurem osa söögikohtadest oma õueala avama, kuigi 3. maist on see lubatud. Ei näe avamisel mõtet ka mitmed hotellid, kui spaa ja restoran ei tööta.

Ida-Virumaa turismitööstus on Eestis üks rängemini kannatada saanuid. Esiteks seetõttu, et sügisel rakendati järsu nakkuse tõusu tõttu siin kõige esimesena rangeid piiranguid. Lisaks kõigele on üle aasta juba sisuliselt kinni idapiir, mistõttu on täielikult ära kukkunud vene turistid. Aga neid oli näiteks 2019. aastal kõigist ööbimistega maakonna külastajatest üle neljandiku.