Eestis on kogu motohooaeg esialgu pausil ning kuigi trenni on tehtud, võisteldi nüüd esimest korda. Seda, et Leedus on olukord lahedam, oli näha ka kohalike võistlejate enesekindlusest. "Kalvarijas peetud etapil osales põhisõidul 40 võistlejat, kuid hobiklassis oli startijaid lausa 140 ning oli näha, et kevadel tavalisi koperdamisi kohalikel ei olnud," ütles Argo Keerme Jõhvi motoklubist.

"Üldiselt oli rada väga kõva ja kiire. Lubati vihma ja pori, aga ilm oli ilus ning pikal rajal oli kaks täisgaasi sirget. Nii et põhjagaasiga sai pikalt lasta ning maksimumkiirused ulatusid 100 ringi ja keskmine oli 50 km/h lähedal. Seda on päris palju," ütles üldkokkuvõttes kuuendana ja E1-klassis kolmandana lõpetanud Riho Keerme.

Kuidas hooaeg edasi läheb, ei ole esialgu teada. "Eestis on siiani ebaselge, kus ja millal hooaeg lahti läheb. Mais peaks Soomes toimuma Euroopa karikavõistluste teine etapp. Vahepeal oli info, et see jääb ära, nüüd aga räägitakse jälle, et vist toimub. Kuna kahel sõitjal on head punktid karmanis − olgugi et osalt ka erakorralise aja tõttu −, oleks patt minemata jätta, kui Soomes võistlus toimub," ütles Argo Keerme