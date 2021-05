Ida-Virumaal saavad kõik töölkäijad koroonavaktsiini

Ettevõtted koostavad nimekirja kõigist vähemalt 18aastastest töötajatest, kes on huvitatud enda vaktsineerimisest. Seejärel lepivad ettevõtted Ida-Virumaal tööperesid vaktsineeriva tervisekeskusega Corrigo või OÜga S Silmarõõm kokku aja, mil nende meedikud tulevad ettevõttesse süsti tegema.

Kuidas vaktsineeritakse Ida-Virumaa tööperesid Vaktsiini pakutakse Ida-Viru maakonnas asuvate ettevõtete vähemalt 18aastastele töötajatele, kel ei ole võimalik teha kaugtööd.

Lisaks võivad nad koos endaga vaktsineerima tuua ka täiskasvanud pereliikmeid.

Vaktsineeritakse üldjuhul töökohas ja seda viivad läbi tervisekeskus Corrigo ja OÜ S Silmarõõm.

Kasutatakse põhiliselt Pfizeri ja Moderna vaktsiini. Allikas: tervisekeskus Corrigo

Corrigo tegevjuhi Merle Harjo sõnul tuleb "süstimisbrigaad" ettevõttesse, kui nimekirjas on vähemalt 20 inimest. Väiksematel naabruses asuvatel ettevõtetel soovitab ta koostada ühised nimekirjad ja leppida kokku koht, kus süstimine korraldatakse. Ta tõi näiteks, et järgmisel neljapäeval lähevad Corrigo töötajad Mäetaguse mõisa saali, kuhu tulevad vaktsiinisüsti saama nii sealse spaa, kaupluse kui vallaasutuste töötajad.

Samuti võib nimekirja lisada töötajate täiskasvanud pereliikmeid. Corrigo pakub kõiki nelja enamlevinud vaktsiini: Pfizerit, Moderna, Astra Zenecat ja Jannsenit.

Harjo sõnul arvestab Corrigo, et lähinädalatel seisab neil Ida-Virumaa ettevõtetes ees vähemalt paari tuhande inimese vaktsineerimine ning see on küllaltki keeruline logistiline operatsioon. "Aega tuleb eriti hoolega planeerida ettevõtetes, kus on vahetustega töö. Et inimesed ei peaks pärast süsti saamist suurt tähelepanu nõudvale tööle minema," ütles ta, märkides, et nimekirjade koostamine ja täpsustamine käib juba kümnetes ettevõtetes.

Ettevõtted on väga huvitatud

Ida-Virumaa ühe suurema asutuse, 1600 töötajaga Viru Keemia Grupi avalike suhete juhi Irina Bojenko sõnul on ööpäevaringse tootmistsükliga ettevõte töötajate vaktsineerimisest väga huvitatud. "Meile on kriitilise tähtsusega suurendada kollektiivset immuunsust vähemalt 70 protsendini."

VKG jaoks on kriitilise tähtsusega suurendada kollektiivset immuunsust vähemalt 70 protsendini töötajatest. Irina Bojenko

Tema sõnul on juba vaktsineeritud veidi üle 25 protsendi töötajatest, kes on eakamad või arvatud eesliini töötajate sekka. Koroona on läbi põdenud 18 protsenti. "Nooremate seas on vaktsineerimise vastu huvi üsna suur," ütles ta, märkides, et julgust lisab vaktsineeritud kolleegide kogemus. "Nad näevad, et sellega ei kaasne midagi hullu."

Ida-Virumaa ettevõtluskeskus on juba nädalaid läkitanud riigiasutustele kirju, et Ida-Virumaal algaks kõigi tööl käivate inimeste töökohal vaktsineerimine varem kui mujal Eestis, kuna see piirkond on seni kaitsepookimise hõlmatuses ülejäänud riigist kõvasti maas.

Ettevõtluskeskuse juhataja Pille Sööt ütles, et kui siinsete ettevõtjate käest küsiti, mida tuleks teha olukorra parandamiseks, siis leidis enamik, et Ida-Virumaal tuleb alustada töökohtadel kõigi soovijate vaktsineerimist. "Paari päeva jooksul oli 70 ettevõtet nõus selle aktsiooniga ühinema."

Sööt lisas, et kui tööandja teeb ära eeltöö − selgitab vaktsineerimisega seotud küsimusi, koostab ise nimekirjad −, siis teeb ta ära osa riigi tööst. "Siinsed ettevõtjad on väga huvitatud, et Ida-Virumaa jõuaks vaktsineerimisega järele ülejäänud Eestile. Eriti mures on praeguse olukorra pärast turismisektor."

Ida-Viru on taas suurim koroonamaakond

Kui Eestis keskmiselt oli reedese seisuga vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 27,4 protsenti elanikest, siis Ida-Virumaal 18,2 protsenti.

Ida-Virumaa on taas tõusnud ka suurima nakatumisega piirkonnaks, kus koroonasse haigestumise suhtarv 100 000 elaniku kohta oli reedel 534. Eriti kõrge on see Narvas, kus on selle nädala viie päevaga viirus tuvastatud ligemale paarisajal inimesel ja haigestumise suhtarv läheneb 800-le. Eesti keskmine on 358.

Terviseameti Virumaa regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul levib viirus Narvas põhiliselt töökohtade kaudu. Samas on Ida-Virumaal ka näiteid, kuidas viirus on saadud Egiptusest koolivaheajareisilt. Narvas on tuvastatud esimene Lõuna-Aafrika tüve juhtum, mis tuli kontaktist Venemaalt tulnud inimesega.