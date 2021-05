Väikest seltskonda Tartu keskkonnaaktiviste ühendava MTÜ Loodusvõlu liikmed võivad juubeldada. Nad võitsid esimese lahingu sõjas, milles nad üritavad nurjata Eesti riigile kuuluva energeetikahiiu kavatsust rajada uus õlitehas, millega oleks seotud Ida-Virumaal ligemale 500 töökohta.

Võib eeldada, et see kohtuvaidlus kestab veel pikka aega. See tähendab aga, et kuigi suurem osa ettevalmistustöödest on tehtud ja ka enamik lepingutest sõlmitud, ei pruugi õlitehase ehitus sel suvel pihta hakata. Kas ja kui palju see leppetrahve kaasa toob, on üks asi. Ida-Virumaa inimeste ja ettevõtete jaoks tähendab see, et lükkub edasi võimalus saada tööd maakonna suurima tööstusobjekti rajamisel. Lisaks võivad ohtu sattuda järjekordsed kaevurite töökohad.

Põlevkivi kaevandamine ja kasutamine on viimastel aastatel rohepöörde mõjul järsult vähenenud. Selle tagajärjeks on 1700 hea palgaga töökoha kadumine, maksude laekumise vähenemine linnade ja valdade eelarvetesse. Selle võrra on ka vähem raha, et osta kaupu ja teenuseid kohalikelt ettevõtjatelt.

Põlevkivielektri taandumist pidi plaani järgi mõnevõrra tasandama põlevkiviõli tootmise kasv. See on tunduvalt väiksema keskkonnajalajäljega efektiivsem tegevus. Õli pole võimalik aga rohkem toota, kui ei saa ehitada uusi tehaseid. Põlevkivielektri tootmine on suures osas otsa saanud. Uusi õlitehaseid veel ei ole ja kui kohtus käivad vaidlused, siis ilmselt niipea ei tule ka.