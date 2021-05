Narvas tuleb koroonahaigeid juurde juba peaaegu nagu viiruse leviku kõrghetkel

Viimase ööpäeva jooksul sai positiivsest koroonatestist teada veel 67 narvalast. Haigestumise tase 100 000 elaniku kohta on jõudnud taas tuhande lähedale, mis on Eesti keskmisest kolm korda suurem.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul levib viirus põhiliselt töökohtades, kus on koos palju inimesi. Sealt omakorda levib viirus peredesse. Lisaks on positiivseks osutunud ka mitmed viimastel nädalatel välismaalt − eelkõige Venemaalt ja Egiptusest − saabunud narvalased.

Eesti keskmisest tunduvalt kõrgem on koroonasse nakatumise tase ka kogu Ida-Virumaal, kus see suhtarv 100 000 elaniku kohta kasvas kolmapäeval tasemele 641. Viimati oli see nii kõrge kolm nädalat tagasi.