Üks Jõhvi praeguse koalitsiooni arhitekte Martin Repinski ütleb, et kuigi Jõhvi praeguste juhtide umbusaldamise algatajad on tema enda fraktsioonikaaslased, ei tea ta sellest suurt midagi ning on kuulnud vaid kuulujutte. Keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern selgitab, et Repinski ongi tegutsenud nendest eraldi.