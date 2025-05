Pered üle Ida-Virumaa on oodatud perepäevale Narvas

Keelemaja juhi Anna Farafonova sõnul pakub perepäev võimaluse tunda rõõmu sellest, kui palju meid tegelikult ühendab. "Meie Narva, Ida-Virumaa, Eesti ja Euroopa on kodu tuhandetele inimestele ning sadadele kogukondadele. Sellest tulenev kultuuride rikkus on saanud meie kõigi igapäevaelu osaks. Tuleme Narva loomingulises südames kokku, et ühistes tegevustes mõista meie erinevusi ja sarnasusi ning seeläbi üksteisele veelgi lähemaks saada. Seda kõike lustiga, mis on perede kokkutulekutele omane," selgitas Anna Farafonova.