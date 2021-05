Kui Eesti võimud tahavad oma õlitööstust sulgeda, siis on arusaamatu, miks on siin endiselt lubatud mujal toodetud fossiilsete kütuste müük? FOTO: Peeter Lilleväli

Liikumine puhtama ja väiksema süsinikuheitmega tööstuse poole on õige suund. Aga sellest agarusest, millega seda osa huvigruppe ja ka poliitikuid Eestis tahab saavutada, on terve mõistusega väga raske aru saada. See on kohati muutumas ogaruseks.