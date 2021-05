Anneli Lamp: Jõhvi, mu arm!

Aeg läks ja asjad juhtusid. Muutuste tuuled puhusid päris kõledalt ja kõvasti. Võim käis käest kätte ning skandaal järgnes skandaalile. Jõhvist sai pommiauk, nagu on kuulsa selgeltnägija sõnu juba tuhandeid kordi tsiteeritud. See polnud enam paljude elupõliste jõhvilaste Jõhvi. See oli võõras ja kummastust tekitav koht, mille pärast tuli silmad häbiga maha lüüa. Aga neist mõtetest ning emotsioonidest on igaüks jõudnud ajalehes kirjutada. Panen siia punkti.

Kui vallavõimu juures olevad inimesed pidevalt vahetuvad ja kohalikust ajaloost midagi ei tea ega pea, kuna on hoopis mujalt pärit, siis osutubki väga raskeks ajaloopärandit hoida ning väärtustada.

Kuidas käituda sellises olukorras? Tuleb luua endale uus ja armastatud Jõhvi, mis muud. Pisikestest killukestest oma pusle kokku panna. Ega vingumine-virisemine aita, käitugem konstruktiivselt. Mina leian endale lohutavat ikka millestki vanast. Vana on ju väärtuslik ning väärikas. Eriti Jõhvi puhul, kus vana on nii vähe säilinud. Pean silmas eelkõige hooneid, mis 1943. aasta tulekahjus suures osas hävisid. Õnneks mitte kõik.

Üks sõjaeelne elumaja asub surnuaia vahetus läheduses ja täidab minu jaoks kohaliku koduloomuuseumi rolli. Tunnen sääl vana hea Jõhvi aja hõngu. See on Jõhvi koguduse viimase köstri Richard Söödi kodumaja. Muide, Jõhvi koguduse kantseleist saate kindlasti veel osta Ester Haljaste raamatut "Kõik taevad laulvad" ning enda jaoks avastada saja-aasta tagust Jõhvit. Sellist, kus sõideti paatidega tiikide peal ja kõnniti mööda laudadest tehtud kõnniteid. Veel on meil võimalus suhelda enne sõda sündinud inimestega, aga mitte enam kaua. Seda väärtuslikumad nad on, seda rohkem tähelepanu peaksime neile pöörama.

Richard Voldemar Sööt lahkus maisest elust 1947. aastal. Liiga vara, sest tal oleks olnud Jõhvi muusika- ja hariduselule veel palju anda. Mees jäi pimedal talveõhtul kooriproovist tulles auto alla. Keegi juurdlust ei toimetanud, inimesega juhtunud õnnetus polnud tollal võimude jaoks mingi erakordne asi, kuid kohalik kogukond oli kaotanud armastatud ja lugupeetud inimese. Söödi lesk elas majas edasi veel aastaid ning pühendas end sõpradele ja suurele õitsvale lilleaiale. Ja pange nüüd tähele: SEE LILLEAED ON ALLES KA TÄNAPÄEVAL! Kuid ta ei püsi iseenesest. Praegusel mitteniitmise ajastul levib küll arusaam, et lilled kasvavad ise ja muru niita on kurjast. Päriselus juhtub aga nii, et kui ei niida, siis kasvab õues varsti võsa, ja lilled surevad, kui peenraid ei rohi.