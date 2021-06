Kiviõli koolinoored varustasid kergliiklusteed pinkidega ja said presidendilt kiita

Võimalus jalgu puhata

Noored märkasid, et vallas on head valgustatud kergliiklusteed, mida eri vanuses inimesed kasutavad väga aktiivselt, aga paraku puudub võimalus jalgu puhata. Tookord sai paika kümme pinki Maidlast Kiviõlisse, Savalasse ja Aidusse viivate kergliiklusteede äärde.

Lapse suure teo kategoorias

Ühtlasi tunnustasid president ja õiguskantsler inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku. Tänavune eripreemia kuulub Anatoli Pljuškole, kes asutas 32 aastat tagasi Narvas heategevuskeskuse, et toetada Narva vähekindlustatud peresid ja lapsi. Mercy Center Narva aitab 50-70 last päevas. 30 aasta jooksul on sealt abi ja igapäevast tuge saanud tuhandeid lapsi.