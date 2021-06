Söögikohad toibuvad koroonahoobist, kuid rahvast käib napilt

Neljapäeva lõuna paiku oli Jõhvi südalinnas asuvas söögikohas Alzur Grand Caffe kümmekond külastajat. Töötajate sõnul on seegi tulemus juba rõõmustav ning kesknädalast alates on rahvast hakanud juurde tulema. Suuremat külastatavust oodatakse nädalavahetuseks − seda on elu näidanud.