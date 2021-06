Põhjarannik viis maakonnalehtede velotuuri teatepulga Jõhvist Rakverre

Koos kahe kaaslasega jalgrattaga Jõhvi jõudnud Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ütles, et selline üle-eestiline rattasõit ühendab maakonnalehti ja annab uue emotsiooni. Raba märkis, et temale oli etapp Mustveest Jõhvi meeleolukas. "Sain sel aastal esimese suutäie rääbist ja hapukurki. Minu jaoks oli elus esimene kord ronida Iisaku vaatetorni tippu. Kaaslastele sai juba lubatud, et õhtul tuleb kodus naisele rääkida, et kui sel suvel peaks aega jääma, siis Ida-Virumaa reis tuleb ära teha," ütles ta.