Kohtla-Järve linnavalitsuses on avatud fotonäitus päris Indiast

Mikko satub ÜRO naiste õiguste komisjoni asejuhina oma tööreisidel mitmesugustesse kohtadesse, millest paljud ei ole üldse nii glamuursed, kui ametinimetust kuuldes võiks ette kujutada. Esimene näitus portreteeris Sambia naisi ja seekord on fookuses India väikelinna elanikud, olgu need siis jäätist limpsivad nunnad päikeseloojangut nautimas või rannakoristajad.

Mikko pildistab endiselt mobiiliga, kuna see on kogu aeg käepärast, kaalub vähe ja ei nõua erilisi eelteadmisi.

Lisaks tutvustas Marianne Mikko oma uut raamatut "Liig aasta", kus on liigaasta iga päeva kohta pilt, mis peegeldab sellel päeval juhtunut või mõtteid, mis teda sel päeval painasid, ning iga pilt on varustatud väikese mõtteteraga. "Eelmine aasta oli minu jaoks mõnes mõttes erilisem. Pärast kalli sõbra lahkumist teadvustasin endale igavikku ja kaduvust palju rohkem kui varem ning tundsin, et liiga palju aega on seni minu elust võtnud olmeline tühi-tähi," ütles Marianne Mikko.