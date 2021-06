Kolmandat korda süüdatud Narva-Jõesuu kirik hävis tules

Põlengus hävis Vabaduse tänaval asuva kiriku sisustus täielikult ja kannatada said ka seinad ja katus - palgid on söestunud, plekk-katus osaliselt sisse langenud. Päästjate hinnangul põhjustas põlengu eeldatavalt süütamine ja juurdlust jätkab politsei.

Veebruaris toimunud eelmises põlengus said kannatada Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani Ikooni kiriku rohkem kui sada kõrge kunstiväärtusega objekti, millest on muinsuskaitseameti teatel võimalik restaureerida umbes kolmveerand.

Ka tolle põlengu põhjuse põhilne versioon oli süütamine. Kirikuülem, preestermunk Kornili rääkis tookord, et see polnud esimene süütamine viimaste aastate jooksul. 2019. aastal sai põlengu kannatada kogudusemaja. "Tegelesin hiljem põlenud veranda taastamisega ning paigaldasin ka videokaamerad, lootuses, et need peletavad süütaja eemale. Kahjuks ei hirmutanud kaamerad kedagi ning seekord pandi põlema kirik," rääkis ta.