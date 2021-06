Anvar Samost: politseiniku maailmavaade ja kodanike riik

Siseminister Kristian Jaani vastas päev pärast pikalt edasi lükkunud Keskerakonda astumist ERRi ajakirjaniku Aleksander Krjukovi küsimusele tema maailmavaate kohta, et see on väga seotud politseiniku maailmavaatega. Mõnda aega visati ootamatu vastuse üle nalja, kuid viimaste nädalate debatt kõigi Eesti inimeste biomeetriliste isikuandmete kokkukoondamise üle näitab, et asi on naljast kaugel.

Jaani sai siseministriks Keskerakonna esimehe Jüri Ratase otsepakkumise peale. Eesti erakonnad on juba paarkümmend aastat raskustes muudel aladel edukate inimeste poliitikasse toomisega. Sel on mitu põhjust, alates poliitikute ja erakondade mainest ning lõpetades asjaoluga, et sisuliselt on meie riigis tipp-poliitikas kutseline osalemine võimalik vaid parlamendi või valitsuse liikmena, valimised on aga üksnes iga nelja aasta tagant. Nii on valitsuste vahetumisel lahti haruldane uute nägude võimaluste aken.