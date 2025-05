Teadlased loovad uusi lahendusi Ida-Virumaal

Maakonda lisandub nutikaid inimesi ja tarku töökohti

Kuna just alternatiivsete energiatehnoloogiate rakendamine tõstab sageli esile vastakaid arvamusi ja kirglikke arutelusid, on eriti oluline, et sellised otsused ei sünniks pelgalt emotsioonide ajel. Nagu rõhutab TalTechi professor Alar Konist, peab energiasüsteemi areng tuginema töökindlusele, teadmistele ja majanduslikule põhjendatusele. Taastuvenergia kasutuselevõtt ei saa põhineda ainult heal tahtel − see vajab tugevat teaduspõhist vundamenti. Lõuna-Euroopa riikide nagu Hispaania ja Portugali hiljutine kogemus näitab, et läbimõtlemata lahendused võivad viia ebastabiilse elektrivõrgu, majanduslike raskuste ja uue tehnoloogiasõltuvuseni. Need õppetunnid kinnitavad, et Eestis, eriti Ida-Virumaal, tuleb muutusi juhtida teadlaste ja inseneride toel. Just seetõttu koolitame siin uusi spetsialiste, et tuleviku otsused oleksid teadmistele, mitte ideoloogiale toetuvad. Ida-Virumaa on võtmekohal üleminekul põlevkivilt taastuvenergiale. Enamikul idavirulastel on võimalik sellest kas lühemas või pikemas perspektiivis võita.