Vaktsineerimise tempo on juunis pidurdunud

Juunikuu jooksul ei ole vaktsineeritute osakaal märkimisväärselt tõusnud: võrreldes kuu algusega on see suurenenud vaid paari protsendi võrra.

Vaktsineerimise ergutamiseks teeb riik neljapäeval Narvas proovi, kui suurt huvi tekitab võimalus vaktsineerida end koroona vastu eelneva registreerimiseta. Süstimispunkt on Fama kaubanduskeskuses avatud kella 15-19. Osaühingu S Silmarõõm meditsiinitöötajate käsutuses on kaubanduskeskuses 200 doosi Jansseni vaktsiini.

Pühapäevase seisuga oli Ida-Virumaa elanikest vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud veidi üle 30 000 elaniku ehk 28,3 protsenti. Mahajäämus Eesti keskmisest näitajast, mis on 41,6 protsenti, on jätkuvalt suur. Kõige madalam on vaktsineeritute osakaal endiselt Narvas, 24,9 protsenti, Kohtla-Järvel on see näitaja 26,9 protsenti.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles, et üle poole täisealistest eestimaalastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ning võib arvata, et need, kes on ise väga motiveeritud kaitsesüsti saama, on selleks vajalikud sammud juba astunud. "Nüüd keskendume neile, kes vajaksid väikest nügimist. Praegu katsetame, kuidas võetakse vastu vaktsineerimine kaubanduskeskuses ja nii, et enne ei pea aega kinni panema," rääkis Seer, lisades, et huvi korral tuleb selliseid võimalusi veel.

Terviseameti Ida regionaalkeskuse juht Marje Muusikus loodab, et inimesed saavad varem või hiljem kaitsepookimise vajalikkusest aru. "Juba kas või reisimise mõttes, sest paljud riigid on valmis vastu võtma vaid vaktsineeritud külastajaid."

Ta märkis, et kui Ida-Virumaa eakama põlvkonna seas jääb vaktsineeritute osakaal tunduvalt madalamaks kui mujal Eestis, siis nende laste ja lastelaste seas on huvi suurem.

Koroonaviirusesse haigestumise taset näitav suhtarv 100 000 elaniku kohta oli Ida-Virumaal nädala lõpus 66, mis on maakondadest Raplamaa järel teisel kohal. Eesti keskmine näitaja on 35.