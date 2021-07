Jõhvis linnupojad hukutanud raies jäi süüdi TREV-2 töötaja

Jõhvi vallavalitsuse väljaantud raieluba seadis töö tegijale tingimuse, et kui puuvõras märgatakse munade või poegadega linnupesi, siis puid ei raiuta.

Juhtunut uurides selgus, et raieloa tingimuste täitmise eest vastutanud ASi TREV-2 Grupp esindaja puid enne mahavõtmist ei kontrollinud. Puid ei kontrollinud ka neid tegelikult maha võtnud arboristid, kes eeldasid, et raieloa omanik on seda juba teinud.