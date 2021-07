Islandi elektroonikavõlurid tulevad taas Narva

Nad märkisid, et oli ainulaadne kogemus esineda Venemaa ja ülejäänud Euroopa vahel, tormiliselt areneva Eesti idaserval. "Festivali ürituste ja esinejate mitmekesisus ning kunstipärasus pakkus värskendavat vaheldust rahvusvahelisel muusikamaastikul toimuvale. Oli au sellest osa saada ja tuleme siia taas ilma vähimagi kõhkluseta esinema!"

"Station Narva 2021" muusikaprogramm

Reede, 6. august

* Narva muuseum: GusGus (IS), Vök (IS), Sven Grünberg ja elektroonilise muusika seltsi ansambel: "Hingus" (EE), Vaiko Eplik ja Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE), HUNT (EE), Mick Moon (EE), Sander Mölder (EE)

* Ro-Ro klubi: Saint Cheatersburg (EE), Pale Alison (EE)

Laupäev, 7. august

* Narva muuseum: Roni Size feat. Dynamite MC (UK), AIGEL (RU), Kristjan Randalu (EE), Holy Motors (EE), New Ro (FI), Avenue (EE), Modulshtein (EE), kino laulud: Stanislav Bulganin ja Janno Reim (EE)

* Ro-Ro klubi: OOPUS (EE), valgussõu ja "Station Narva" jätkupidu