Kohtla-Järvel tuleb vana ujula asemel sportlaste hostel

Tulevasest hostelist üle tee on valminud ujulaga Wiru spordikeskus, mistõttu kasvab ka sportlaste majutamise vajadus. "Kavandatav hoone võimaldab meil korraldada suuremaid spordivõistlusi ja -laagreid," ütles Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.

Ta lisas, et sellise objekti ehitamine on linnaeelarvele liiga suur koormus ning riigi poolt eraldatud 1,155 miljonit eurot on suureks abiks, kuigi ei kata kogu hoone maksumust.