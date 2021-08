Kui kokkulepe esmaspäeva õhtul toimuval hääletusel peab, saab Katri Raigi pisut enam kui seitse kuud kestnud linnapea aeg läbi. 31kohalises Narva volikogus kuulub Keskfraktsioonile pärast vahepeal sealt lahkunud saadikute naasmist 17 kohta. Lisaks on Raigi umbusaldamist lubanud toetada ka fraktsiooni mittekuuluv keskerakondlane ja riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin.

Stalnuhhin rõhutas, et praeguse linnapea tagandamine on Keskerakonna Narva piirkonna otsus.

"Ma leian, et Katri Raik on selle umbusalduse ise teadlikult põhjustanud. Tal on vaja enne valimisi olla narvalaste silmis õnnetu, solvatu, mittemõistetu ja nii edasi. Ma olin seda meelt, et halb rahu on parem heast tülist, kuid vähemus allub enamusele," selgitas Stalnuhhin oma nõustumist umbusaldamisega.

Katri Raigi tagandamise poolt on nõus käe tõstma ka tema enda juhitud valimisliidust "Meie Narva" volikogusse valitud Ants Kutti, kes liitus tänavu märtsis Keskerakonnaga. Juunis, mil Katri Raigi võimalik tagandamine kõneainet hakkas pakkuma, kinnitas Kutti, et tema seda ei toeta.

"Siis oli selge arusaamine, et Katri Raik tuleb valimistel Keskerakonna esinumbriks ja linnapea kandidaadiks. Kuid hiljem valis ta teise tee: läheb valimistele oma nimekirjaga ja me oleme valimistel konkurendid. Kuid soovin talle siiralt edu," ütles poolt vahetanud Katri Raigi endine võitluskaaslane Narva volikogus.

Ants Liimets oli üle paarikümne aasta Narva linnasekretär, esmaspäeval võib ta saada mõneks kuuks linnapeaks. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Keskerakond on teatanud, et nende Narva linnapeakandidaat sügisel toimuvatel valimistel on Mihhail Stalnuhhin. Ajutiselt, kuni valimisteni, pakutakse seda kohta aga pensionile olevale endisele linnasekretärile Ants Liimetsale, kes kuulub hoopis Reformierakonda. Kui Stalnuhhin tuleks praegu linnapeaks, riskiks ta sellega, et loobudes riigikogu liikme kohast, pole tal kindlust, kas tal õnnestuks jääda Narva linnapeaks ka pärast kohalikke valimisi.

Kui Raik esmaspäeva õhtul tagandatakse, hääletavad Keskfraktsiooni saadikud suure tõenäosusega Liimetsa samal istungil ka uueks linnapeaks.

Varem Keskfraktsiooni kuulunud, kuid praegu EKRE fraktsiooni juhtiv Aleksei Mägi ütles, et ei toeta Raigi umbusaldamist hoolimata sellest, et ta on temaga alati olnud vastasleerides. Mägi meelest pole õige vahetada linnapead kaks kuud enne valimisi.

Mägi ütles, et ülejäänud neli EKRE fraktsiooni liiget hääletavad nii, nagu ise heaks peavad. Kuid kaks neist on pannud allkirja umbusaldusavaldusele.

Katri Raigile esitasid 6. augustil umbusaldusavalduse 12 saadikut, nende seas ka keskerakondlasest volikogu esimees Tatjana Stolfat, kellega koos tuli Katri Raik koos oma valimisliiduga "Meie Narva" saadikutrga eelmise aasta lõpus Narvas võimule.

Keskerakond hakkas Raigi tagandamist küpsetama tänavu suvel, kui sai selgeks, et ta ei tule neile hääli koguma, vaid loob valimisliidu "Katri Raigi nimekiri".

2017. aastal toimunud valimistel oli Narvas kõige populaarsem poliitik Katri Raik, kes kogus 1490 häält. Keskerakonna parimana noppis Mihhail Stalnuhhin 1376 häält.