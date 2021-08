Toidukohad pelgavad vaktsiinitõendi kontrollimise nõude pärast klientide kaotust

Jõhvi keskväljaku ääres oleva kohviku Alzur Grand Caffe omanikule Zurab Abuladzele tulid neljapäevast kehtima hakkavad nõuded nagu välk selgest taevast ja tekitasid meelehärmi. Ta märkis, et kohviku pidamine on niigi keeruline ja pärast viimast sunnitud sulgemist ei ole tavapärane töörütm veel taastunud. Külastajaid on, aga töötajaid ei jätku.

Põhiline, et ei peaks uksi sulgema

"Mida nõutakse, seda täidame," ütles ta neljapäevast kehtima hakkavate lisanõuete kohta, kuid lisas, et see on kahtlemata hoobiks ja võib-olla tuleb kohvik taas sootuks kinni panna.

Jõhvi servas asuva Mimino trahteri omanik Evelin Tartlan ütles, et uute nõuete tõttu kaob ilmselt osa kliente, kuid uksi kinni trahter seetõttu ei pane. Küll aga kasvab vaktsiinitõendite kontrollimisega töökoormus. "Kuna kahel ettekandjal pole aega kliente kontrollida, siis tuleb mul endal ja teisel omanikul Elgudža Kopaladzel seda teha. Me ei saa ju selleks uusi töötajaid palgata," lausus ta.

Tartlan lisas, et nad püüavad toimetada delikaatselt, et tõendi nõudmine ei tekitaks külastajates pahameelt. "Meil on palju püsikundesid. Kui korra oleme nende tõendit näinud, siis jätame selle meelde," sõnas ta, lootes, et ka külastajad harjuvad selle nõudmisega.

Kultuuriasutused arvestavad külastajate vähenemisega

Kohtla-Järve keskraamatukogu lugemissaali juhataja Lariss Ladanjuk ütles, et hakkab ise seisma ukse juures ja pakkuma sisenejatele maske. "Varasemast on meil see kogemus olemas. Seepärast loodan, et maski nõudmine ei peleta lugejaid," sõnas ta, lootes, et lugemissaali septembriks planeeritud kohtumisi, näituse avamist ja muid üritusi ei tule ära jätta.

Jõhvi kontserdimaja direktor Piia Tamm lausus, et nagu varemgi hoolitsevad maja töötajad, et külastajad peaksid kinni kehtivatest nõuetest. "Loodan väga, et vaktsiinitõendi nõue ei tõrju kultuurihuvilisi. Vaktsineerimise QR-koodi laadimine nutitelefoni või selle väljaprintimine paberile ei ole ju keeruline."

Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova arvestab, et osa külastajatest jääb vaktsiinitõendi nõude tõttu üritustele tulemata. "Kuid põhiline on, et maja on siiski avatud," ütles ta.

Sel laupäeval toimuvad kultuurikeskuse juures Kohtla-Järve linnapäeva üritused. Kuna need on õues suurel alal, siis seal tõendeid ja maske ei nõuta. "Jälgime terviseameti soovitusel, et inimesed poleks tihedalt koos," sõnas Korotkova, lisades, et üritusel on kohal ka vaktsineerimistelk.

Kohtla-Järve spordikeskuse direktor Mihhail Kastritski ütles, et vaktsineerimistõendit on nad nõudnud juba nädala algusest. "Seetõttu jääb osa sportlasi kahjuks trennidest eemale, aga pole midagi parata. Treeningusaalidesse pääsevad vaid need, kellel on olemas COVIDi tõend."