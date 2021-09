NATO tuleproov: vastik enesetunne ja võidurõõm läbisegi

Priit Palmet selgitab, et NATO süsteemist tulnud test on levinud üle maailma. Näiteks mõõdab kolmest osast koosnev test (kätekõverdused, istessetõusud ja 3,2 km jooks) ajateenijate füüsilist vormi. "Minule on see nagu kevadine eksam, mis hindab Jõhvi gümnaasiumi noormeeste vastupidavust ja jõudu."