Alutaguse mees Rene Kundla pürgib Eesti killumeistriks

"Killumeistri" eelvoorus käis Kundla ära nii, et isegi kodused sellest ei teadnud. Naisele ja lastele rääkis alles siis, kui sai teada, et pääses finaali ja seal osalemiseks tuleb pere plaanid ümber teha.

"Sellisesse saatesse on eriti esimesel korral päris raske osalejaid leida. Naljarääkijaid on Eestis tohutult palju, aga nali vajab konteksti ja seltskonda, seda lavale kaamerate ette võõrastele inimestele igaüks rääkima minna ei julge," põhjendas ta oma otsust saatest osa võtta.

Rene Kundla on küll aastaid kaasa löönud Kiikla näiteringis ja lavaga harjunud, aga "Killumeistris" osalemiseks see eriti julgust juurde ei andnud ja seal tuli ikka närv sisse küll.

"Eks mind aitas ka see, et tegemist oli peresaatega ja ma arvestasin sellega. Mõne esineja nalju pidasid kohtunikud just sel põhjusel sobimatuks," märkis ta.