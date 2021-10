Valesti parkijaid on hakatud senisest sagedamini trahvima

Kohtla-Järve parkimisreeglite rikkujate nimekiri on kõvasti täienenud, kuna ametnikud ise on hakanud linnatänavaid senisest aktiivsemalt kontrollima, aga ka tänu tihedamale koostööle politseiga. Mõnikord teavitavad keelumärkide piirkonda ja muruplatsidele pargitud autodest ka linnaelanikud ise.

"Viimastel nädalatel on trahvi saanud autoomanikelt tavapärasest rohkem nördinud kõnesid tulnud. Nad püüavad selgitada, et nad lihtsalt polevat keelumärki näinud, polevat teadnud, et autot ei tohi murule parkida, või et autot ei olevatki kusagile mujale jätta," rääkis Kohtla-Järve linnavalitsuse korrakaitseametnik Timofei Korepov.