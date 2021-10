Päikeseloojangumatk Kohtla-Nõmme Alpides on uus magnet, millega Ida-Virumaa aktiivseid puhkajaid tõmbab, aga maakonna mägisemat poolt tasub avastada ka kohalikel.

Et Kohtla-Nõmme Alpides seiklemiseks energiat jaguks, ootavad teele minejaid lõkkel küpsetatud pannkoogid. Seejärel varustab Alutaguse matkaklubi meid pealampide ja matkakeppidega ning tõus kaevandusmuuseumi kõrval kõrguvale aherainemäele võib alata.

Tempot valides võtame plaani, et päikese loojumist saaksime juba imetleda aherainemäe tipust. Ehkki peaaegu terve päeva on pilvitanud, tervitab meid Kohtla-Nõmmel nagu tellitult loojuv tulekera. Ida-Virumaa parima seikluse valijad on vaatest lummatud.