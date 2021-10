Ida-Virumaa on ainus maakond, kus valimisaktiivus on veel alla 40 protsendi. Kogu Eestis on oma hääle andnud 44 protsenti valijatest. Kõige agaramad valijad on Hiiumaal - 49,4 protsenti. Valimisaktiivsuse pingereas on Ida-Virumaale kõige lähemal Raplamaa 40,9 protsendiga.