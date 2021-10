Keskerakond kutsus koalitsiooni valimisliitu Restart Kohtla-Järve

Kohtla-Järve Keskerakonna juhatus teatas, et nende ja valimisliidu Restart Kohtla-Järve valimisprogrammides leidub mitmeid kokkupuutepunkte.

"Mõlemad valimisprogrammid on suunatud linna haridussüsteemi arendamisele, sotsiaalteenuste osutamise süsteemi ümberkujundamisele, parema elukeskkonna loomisele linnaelanikele. Selle koalitsiooni loomine võiks saada linna jätkusuutliku arengu eelduseks," teatas Keskerakond.

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve liider ja valimistel nimekirja kõige edukamana 320 häält kogunud Janek Pahka ütles, et valimisliit ei alusta praegu Keskerakonnaga koalitsioonikõnelusi, kuid on valmis kohtuma, et arutada võimalikku koostööd volikogus.