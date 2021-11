Kas matemaatika on raskem kui luuletamine?

Matemaatikaõpetaja Karmen Kull Illuka mõisakooli trepigaleriis, kus on avatud tema luulenäitus. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Luuletamine on raskem," arvab Illuka kooli luuletav matemaatikaõpetaja Karmen Kull, lisades, et kui matemaatikat saab tahtmise korral õppida, siis luuletamise kohta see ilmselt ei käi.