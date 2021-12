N&V juhatuse esimehe Maria Merkulova hinnangul oli vallavalitsuse otsus õigustühine, kuna tal ei olnud kohustust kõiki pakkumisi tagasi lükata. "On tõenäoline, et viies läbi uue hankemenetluse, jõuab hankija samasuguse tulemuseni ning pakkujad peavad hankemenetluses osalemisega seotud kulutusi kandma seeläbi asjata mitu korda," märkis Merkulova. Ta tõi näiteks, et pakkumisel osalemiseks nõutava 150 000 euro suuruse panga garantiikirja saamine on väga kulukas.