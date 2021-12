Tuisk ja jäävihm muudavad teed erakordselt libedaks

"Kutsume liiklejaid üles võimalusel mitte liiklusesse riskima minna. Kui kindlasti on vaja minna, siis tuleb liikluses olla ülimalt ettevaatlik, vähendada kiirust ja suurendada pikivahet," hoiatas Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa. "Paljudel on kodune kaugtöö võimalus ja homme on just õige hetk seda võimalust kasutada." Riigi ilmateenistuse andmetel tõuseb ööl vastu reedet tuul ja hommikuks jõuavad saartele lumepilved, teeb tuisku. Päeva peale liiguvad pilved edasi mandrile ning tugev tuul tõstab kerget lund üles, keerutab teedele tuisuvaale ja nähtavus halveneb. Suurem on oht, et keskpäevast alates lisandub ka jäävihma, mis jäitena kõigile pindadele külmub. Teed ja tänavad muutuvad väga libedaks, sest temperatuur on mandril nii õhus kui maapinnal veel -10°C ümber, saartel on kuni -5°C. Pärastlõunal jätkub temperatuuri aeglane tõus, kuid püsib endiselt miinuspoolel, vaid saartel tõuseb õhtul 0°C ümbrusse. Transpordiamet kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad tegelevad lume- ja libedustõrjega, ent sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda. Seetõttu on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid. Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.