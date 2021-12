Vaatajad oli etendusest vaimustuses ning paljud neist avaldasid soovi, et sääraseid vabaõhuüritusi võiks tulevikus rohkem olla.

"See oli särav, lõbus ja ilus üritus. Tore, et nüüd ei pea selliste muljete järele enam mõnda suurlinna sõitma," sõnas Anastassia Gavrina. "Loodan, et kultuurikeskus jätkab valguspeo traditsiooni."