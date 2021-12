Oru kooli lammutusjäätmetest rajatakse mägi ja teed

Mäe rajamist vana kooli lammutamise ja selle asemele haljasala rajamise projektis kirjas ei olnud. Ometi ei ole nende tööde jaoks linnaeelarvest lisaraha otsida vaja: linnaametnikud leppisid koolimaja lammutanud Aspen Grupi esindajatega kokku, et ehitajad rajavad selle mäe ehituse käigus tekkinud viivituse hüvitamiseks. Nimelt pidi Aspen Grupp koolihoone lammutama, lammutusjäätmed utiliseerima ning vabanevale platsile lehtla ja pinkidega väikese haljasala rajama suve keskpaigaks. Tööd aga lõpetati objektil alles sügise keskpaiku.

Lumega kaetud mägi meelitab lapsi juba praegu, ent täiskasvanud peavad jälgima, et nad seda "atraktsiooni" esialgu katsetamata ei asuks, kuna see on liiga ohtlik − teravad kivid turritavad igast kandist välja.