"Rahandusministeeriumil on infot, et veerand Narva majapidamistest saab elektrit fikseeritud hinnaga. Peale selle on meil Narvas kõige odavam küte. (...) Ainsana võivad meie eelduste kohaselt hüvitist saada need korterid või majad, kuhu on paigaldatud gaasikatlad, ehk siis need, mida köetakse gaasiga. Need ei ole mitte gaasiboilerid, vaid just nimelt katlad, mis tarbivad palju. Peale selle ei tea me, kui palju narvalasi elab väljaspool Narvat ja üürib seal eluaset," sõnas Antonov.