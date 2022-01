Neeme Kuningas otsib Kohtla-Järvel "Romeo ja Julia" loole ilusat lõppu

Neeme Kuningas tõdeb, et olla Kohtla-Järvel õpetaja ja püüda oma mõistuse, tarkuse, kogemuste ja arusaamadega suunata noorte inimeste valikuid on üks suuremaid missioone, mida ta täita saab. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Suurtes ooperimajades üle 80 etenduse lavale toonud Neeme Kuningas tunnistab, et uue töönädala eel Kohtla-Järve gümnaasiumis on tal ärevus sama suur nagu enne esietendust. Etenduskunste õppivatele gümnasistidele on osaks saanud lotovõit lasta end kujundada sellisel erakordsel ja ebatavalisel õpetajal. Kuningas ise ütleb, et kui talle on antud elus võimalus elada mitut elu, mängida eri rolle, siis peaks loll olema, kui seda võimalust ei kasutaks.