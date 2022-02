Rakvere politseijaoskonna juhi Katrin Satsi sõnul sai politsei viimasel paaril nädalal mitu teadet sissemurdmistest kauplustesse Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal. "Nende varguste käekiri oli üsna sarnane, mis andis põhjust arvata, et sissemurdmised on omavahel seotud ja süsteemsed. Politseinikud kogusid aktiivselt infot ning üsna pea õnnestus välja selgitada, et sissemurdmistega võivad olla seotud kaks Leedu kodanikku, kelle pidasime 27. jaanuaril kinni," sõnas Satsi.

Viru ringkonnaprokurör Anu Toluk nentis, et vargad tundsid huvi eeskätt alkoholi, tubakatoodete ja sularaha vastu. "Vargad murdsid poodidesse sisse ajal, kui need olid suletud ning eeskätt oli nende tähelepanu pööratud sularaha ja selliste kaupade vastu, mille turustamine on suhteliselt lihtne. Oleme ka varem näinud, et poodidest varastatakse justnimelt alkoholi ja tubakatooteid, mistõttu paneme kõigile südamele, et sellise kauba eraisikutelt soodsalt ostmist tasuks vältida - seda tehes võib ostja tahtmatult toetada kuritegevust," rääkis Toluk.