17. veebruaril Zoomi keskkonnas peetud Narva linnavolikogu istung kestis ligi kaheksa tundi ja lõppes alles pärast südaööd.

Kesköö paiku hääletasid kõik linnapea Katri Raigi koalitsiooni 17 liiget eelarve kinnitamise poolt. Ülejäänud saadikud eelnõu ei toetanud: 13 oli selle vastu ja üks jäi erapooletuks.

Opositsiooni ettepanekuid eirati

"Kõik opositsiooni muudatusettepanekud lükati tagasi, mina ei hääleta," sõnas opositsioonifraktsiooni Elagu Narva esindaja Irina Janovitš.

"Kuna koalitsioon jättis toetuseta opositsiooni muudatusettepanekud, mille eesmärk on toetada kultuuri, sporti, sotsiaalvaldkonda, haridust ja palku, hääletan mina vastu," sõnas opositsioonilise keskfraktsiooni aseesimees Aleksandr Jefimov.

Linnaeelarve eelnõu vastu hääletas ka veel hiljuti koalitsioonifraktsiooni Narva Tulevik kuulunud Jana Kondrašova. "Kuna mõistlikke muudatusettepanekuid eirati, hääletan mina vastu," sõnas ta.

Vastu hääletasid ka koalitsioonist välja jäänud Viktor Šemarin ja Marina Šurupova.

Märkustele, et opositsiooni muudatusettepanekuid kuulda ei võeta, vastasid koalitsiooni esindajad, et paljusid neist ettepanekutest võidakse arvesse võtta lisaeelarve koostamisel.

"Veel pole teada seegi, kas ja millal see lisaeelarve üldse tuleb," sõnas keskfraktsiooni kuuluv Viktoria Lutus.

"Kõige mõttetum ja sihitum eelarve mu elus," lisas kauaaegne keskerakondlasest poliitik Mihhail Stalnuhhin.

Suurem rahva poolehoid

Fraktsiooni Elagu Narva liidri Aleksei Jevgrafovi sõnul on koalitsiooni omaaegsed lubadused opositsiooniga tehtava koostöö kohta osutunud blufiks. Eriti hämmastav on tema meelest see, et toetust ei leidnud isegi koalitsiooniliikme juhitava eelarvekomisjoni tehtud muudatusettepanekud. "Äkki ei ole Narva linnavolikogus komisjone üldse vaja?!" küsis Jevgrafov pettunult.

Tema arvutuste kohaselt kuulub praeguse opositsiooni 14 liikmele 57 protsenti Narvas valimistel saadud valijahäältest. Koalitsiooni peamine magnet aga oli linnapea ametisse asunud Katri Raik.

Peale selle on peaaegu kõik praegused opositsionäärid Jevgrafovi sõnul kogenud linnajuhid ja saadikud. "Opositsioonis olijad on palju paindlikumad. Nad mõtlevad ja töötavad rohkem kui koalitsioonis olijad."

"Ma loodan, et Narva inimesed näevad, mis toimub, ning oskavad analüüsida, kõrvutades valimiseelseid lubadusi ja praeguse koalitsiooni tegevust," lisas Jevgrafov.

Olukord pole sugugi hull

Linnapea Katri Raigi hinnangul mängisid nii koalitsioon kui ka opositsioon linnaeelarve kinnitamisel "oma rolli selles rahvateatris hästi". Ta avaldas lootust, et selleks aastaks on kõige raskemad ajad juba möödas, ent lisas samas, et niimoodi mõeldakse tavaliselt pärast iga otsustavat etappi.

"Praegu on meil tugev opositsioon ja see on linnale hea," sõnas Raik.

"Narva on Eesti vaesemaid linnu, me peame sellega harjuma," rõhutas ta linnaeelarvet kommenteerides.

Kuid sellest hoolimata ei ole olukord tema sõnul sugugi hull.

Opositsiooni kuuluv Aleksei Jevgrafov sõnas, et kinnitatud linnaeelarves on näiteks teeaukude lappimiseks mõeldud finantseeringute maht varasemaga võrreldes vähenenud. "Endise abilinnapea ja ekslinnapeana tean täpselt, et selle rahaga saab ära parandatud maksimaalselt veerandi sellest, millega narvalased on viimastel aastatel harjunud," märkis ta.